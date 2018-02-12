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مصرف أبو ظبي الإسلامي يطرح المحفظة الذكية عبر المحمول الشهر المقبل

09:00 م الإثنين 12 فبراير 2018
مصرف أبو ظبي الإسلامي يطرح المحفظة الذكية عبر المحمول الشهر المقبل

كتبت - منال المصري ومصطفي عيد:

قال محمد مصطفي مدير نظم المعلومات في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إن البنك يعتزم إطلاق المحفظة الذكية من خلال الهاتف المحمول بالتعاون مع شركة فوري الشهر المقبل، بهدف تحقيق الشمول المالي، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، أن البنك أصدر منتجي "الموبايل بنكنج" و"الإنترنت بنكنج" خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن توسع البنك في المنتجات الإلكترونية يساهم في تحقيق رؤية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات في الحد من استخدام الكاش.

واستضافت مصر الأسبوع الماضي مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال أفريقيا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي المحفظة الذكية شركة فوري

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