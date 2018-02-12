مسؤول عراقي: عملية إعادة الإعمار تتكلف 88.2 مليار دولار

القاهرة - وكالات:

قال قصي عبد الفتاح المدير العام بوزارة التخطيط العراقية، إن إعادة إعمار العراق بعد سنوات من الحرب والاضطرابات الاقتصادية ستتكلف 88.2 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقال عبد الفتاح في مؤتمر دولي منعقد في الكويت اليوم الاثنين لبحث إعادة إعمار العراق، إن هناك حاجة إلى 22 مليار دولار في الأجل القصير، ونحو 65 مليارا على المدى المتوسط.

وأضاف عبد الفتاح أن قطاع الإسكان يتصدر القطاعات الأكثر احتياجا للتمويل.

وتنظر الشركات المصرية لإلحاق العمالة بالخارج إلى العراق باعتباره أحد أبرز الأسواق المهمة للعمالة المصرية خلال الفترة المقبلة في ظل عملية إعادة الإعمار المنتظرة بعد هزيمة "تنظيم الدولة" الإرهابي هناك.