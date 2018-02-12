ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25%، عند مستوى 14865 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم.

كما صعد مؤشر EGx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.62%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.42%.

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات أمس الأحد، بشكل جماعي، حيث أنهى المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة على هبوط بنسبة 0.62% عند مستوى 14828 نقطة.

ويترقب المتعاملون في البورصة المصرية أداء البورصة الأمريكية اليوم في أولى جلسات الأسبوع بعد عودتها للعمل.