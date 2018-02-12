رئيس منتدى "دافوس" يتوقع اختفاء 74% من الوظائف مستقبلاً

دبي - (أ ش أ)

توقع كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أمس الاحد ، اختفاء نحو 74% من الوظائف مستقبلا، بسبب الطفرات الكبيرة للذكاء الاصطناعي.

وقال شواب - في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات بدبي وفقا لفضائية (روسيا اليوم) الإخبارية -إن الذكاء الاصطناعي سيدمج كثيرا من الوظائف، وسيؤدي إلى التخلص من الوسطاء.

وأضاف قائلا: "الذكاء الاصطناعي على المدى المتوسط سيخلق نحو 10 ملايين وظيفة جديدة بحلول عام 2020، لكن النمو الكبير سيدفع إلى اختفاء ملايين الوظائف".

وطالب شواب دول العالم بالتعاون في مجال الأمن الإلكتروني، بعد التطور الكبير والاعتماد على الاقتصاد الرقمي بشكل أكبر من ذي قبل، قائلا إن "أبرز المخاطر تتمثل في الأمن السيبراني، كون الإنترنت هو العمود الفقري للاقتصاد الإلكتروني المقبل، ما يتطلب بيئة أكثر أمانا".

يشار إلى أن العديد من دول العالم تعرضت إلى عمليات قرصنة خلال العام الماضي، عبر (فيروسات) تعطل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسات السيادية والحكومية.