خاص- التفاصيل الكاملة لشهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة الحرة

كتبت- منال المصري:

حصل مصراوي، على نسخة من الدراسة الخاصة، بطرح شهادة ادخار جديدة تحت اسم "أمان المصريين" التي تعتزم البنوك الحكومية الكبرى طرحها، خلال الأيام المقبلة، من أجل توفير تغطية تأمينية للعمالة الحرة.

وبحسب وثيقة الدراسة التي أعدها بنك مصر، فإنه من المقترح أن تكون الفائدة على الشهادة 16%، تصرف في نهاية المدة، على تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه وبحد أقصى 2500جنيه.

وسوف يتم خصم الأقساط التأمينية من الفائدة المقررة على الشهاداة، بحسب قيمة كل منها.

وقالت مصادر مصرفية لمصراوي، إنه من المتوقع أن تنخفض الفائدة إلى حوالي 12 أو 10.75% بدلا من 16%.

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها مصراوي، فإن البنوك المشاركة في المبادرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتأمين على العمالة الموسمية، هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، تحت إشراف البنك المركزي.

ويحق للمصريين في الفئة العمرية من 18 وحتى 58 عاما شراء الشهادة، بدون مصروفات.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا، ويمكن استردادها أو استرداد جزء منها بعد 6 أشهر من الشراء.

وتسري وثيقة التأمين على الحياة لمشتري الشهادة حتى بلوغ سن الـ 60 عاما، وبعد هذا السن تسقط الوثيقة، كما أن الوثيقة تسقط في حال قيام العميل باسترداد الشهادة.

وتستهدف هذه الشهادة الجديدة توفير شبكة تأمين ضد الوفاة والحوادث، لبعض شرائح المجتمع مثل العمالة اليومية والمرأة المعيلة و الفلاحين وأي مواطن يفتقر للحماية التأمينية، بحسب مصادر مصرفية.

وتطرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي طالب الحكومة في مؤتمر لافتتاح الصوب الزراعية في مطروح، يوم الخميس الماضي، بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على الفيس بوك، يوم الخميس الماضي، إن الرئيس السيسي، وجه بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، وبدون كشف طبي، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.

وأضاف راضي أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح بين 500 و٢٥٠٠ جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألفًا و٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى١٠ سنوات، بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.

ومن المتوقع أن يعلن محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع تفاصيل الشهادة الجديدة.

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها مصراوي، فإن الأقساط التأمينية على الشهادة، ستكون 4 جنيهات شهريا، على شهادة الـ 500 جنيه، و8 جنيهات على شهادة الألف جنيه، و12 جنيها على شهادة الـ 1500 جنيه، و16 جنيها على شهادة الـ 2000 جنيه، و20 جنيها على شهادة الـ 2500 جنيه، ستخصم من الفائدة على الشهادة.

ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولا إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.

كما أنه يمكن بدلا من المبلغ التأميني الحصول على معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

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