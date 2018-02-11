5 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفعت 5 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و3 قروش خلال تعاملات مساء اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته في الصباح، بينما بقى السعر مستقرا في 5 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مع بداية التعاملات.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع في الصباح.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

ورفع بنك كريدي أجريكول سعر العملة الأمريكية إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مع بداية التعاملات.

بينما بقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.