784 مليار جنيه حصيلة 3 بنوك عامة من الشهادات مرتفعة العائد منذ التعويم

كتبت-منال المصري:

قال مسئولون ببنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة لمصراوي، إن شهادتي الادخار مرتفعتي العائد (16 و20%) جذبتا أكثر من 784 مليار جنيه، بعد مرور 14 شهرا من تاريخ إصدارها.

وأعلنت بنوك مصر والأهلي والقاهرة عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 طرح هذه الشهادات، بهدف محاربة التضخم وتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه مقارنة بالفائدة المنخفضة على الدولار.

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن الشهادات مرتفعة العائد جذبت 470 مليار جنيه من نوفمبر 2016 حتى الآن، أي بعد 14 شهرا من إصدارها.

وجذبت الشهادات ذات الفائدة المرتفعة مليون عميل جديد من خارج البنك الأهلي لشراء شهادة 20%، بحسب أبو الفتوح.

وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، لمصراوي، إن حصيلة الاكتتاب في الشهادتين تجاوزت 230 مليار جنيه، حتى نهاية يناير الماضي.

وقال مصدر مسؤول ببنك القاهرة إن إجمالي الاكتتاب في الشهادتين مرتفعة العائد تجاوز 84 مليار جنيه عقب إصدارها بعد تحرير سعر الصرف.

وأغلق بنك القاهرة الاكتتاب في شهادة 20% من مارس الماضي مع استمرار في طرح شهادة ذات عائد 16% نظرا لارتفاع تكلفتها.

ويستمر بنكا مصر والأهلي في طرح شهادات الـ20% حتى الآن، وسط توقعات بخفض الفائدة عليها خلال الفترة المقبلة، مع تراجع أسعار الفائدة المنتظر في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في فبراير.

وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قال في تصريحات سابقة إن إلغاء الشهادة 20% قرار لجنة السياسة النقدية بناء على تحليلات السوق ومؤشرات التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر يناير الماضي، إلى 17%، ليسجل بهذا أدنى مستوى له منذ 14 شهرا.