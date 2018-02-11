"تنمية المشروعات" يوقع عقدا مع البنك الزراعي غدا لتمويل برنامج المرأة المعيلة

كتبت- منال المصري:

يوقع البنك الزراعي المصري، غدا عقدا تمويليا بقيمة 40 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تمويل برنامج المرأة المعيلة بالبنك، بحسب ما قاله السيد القصير، رئيس البنك لمصراوي.

وقال القصير إن البرنامج يهدف لتمويل برنامج المرأة المعيلة تحت اسم "بنت مصر" بفائدة منحفضة على مستوى المحافظات المختلفة.

وكان البنك قد قرر اطلاق منتج تمويلي للمرأة تحت اسم "بنت مصر" بهدف دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وذلك تلبية لمبادرتي الرئيس والبنك المركزي لدعم المرأة.

ويمثل ارتفاع الفائدة حاليا، عائقا أمام إقبال السيدات على برنامج قرض المرأة المعيلة، وهو ما دفع البنك إلى إجراء مفاوضات مع جهاز تنمية المشروعات للحصول على قرض بفائدة منخفضة، بحسب القصير.

وتبلغ أسعار الفائدة حاليا في البنك المركزي 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وتزيد معدلات الفائدة على القروض في البنوك عن 20%.

وقال القصير إن التمويلات التي سيتم توجيهها للمرأة ستكون بفائدة مخفضة، مقارنة بالعائد في البنوك الأخرى.

وقال إن برنامج "بنت مصر" يساعد على تحقيق الشمول المالي وتكريس الثقافة المصرفية بين السيدات البسيطة، حيث يعمل البنك على الترويج وشرح منتجاته وكيفية الاستفادة منها أثناء تقدم أي سيدة للحصول على القرض.

وتعتمد خطة البنك على توفير التمويلات اللازمة للفلاحين والمزارعين، وذلك تماشيا مع أهدافه في دعم الخطة القومية للزراعة.