أسعار الألومنيوم تقفز 2500 جنيه في الطن خلال فبراير

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار خام الألومنيوم بنحو 2200 جنيه في الطن، وبنحو 2500 جنيه في الطن لألواح الألومنيوم، منذ بداية الشهر الجاري.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، لمصراوي إن سعر خام الألومنيوم قفز مع بداية فبراير الجاري 2200 جنيه، ليصبح سعره حوالي 50 ألف جنيه، مقابل 47.5 ألف جنيه في نهاية شهر يناير الماضي.

وأرجع حنفي هذا الارتفاع إلى صعود سعر المعدن عالميا من 2050 دولارا، إلى 2180 دولارا للطن.

وأضاف حنفي أن سعر خام الألومنيوم المحلي يتحدد كل شهر من خلال سعره في البورصة العالمية ويضاف إليه المصروفات الداخلية من نقل وشحن، لذا فهو يتأثر بالأسعار العالمية.

ويقول محمد ابراهيم تاجر لألواح الألومنيوم بمنطقة الرويعي، إن سعر الطن من ألواح الألومنيوم (يستخدم في صناعة الأبواب وشبابيك الألومنيتال) ارتفع بحوالي 2500 جنيه ليسجل 58 ألف جنيه مقابل 55.5 ألف جنيه في بداية الشهر الجاري.

ويختلف سعر بين خام الألومنيوم والألواح والمواسير والأسلاك، حسب تكلفه صناعة كل واحد منهم وتضاف هذة التكلفة إلى سعر الخام ليكون إجمالي السعر، بحسب حنفي.