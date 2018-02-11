وكيل محافظ المركزي: تفعيل خدمة المشتريات على بطاقة الدفع المصرية ديسمبر المقبل

كتبت-منال المصري:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، لمصراوي إن البنك يعتزم تفعيل خدمة المشتريات على البطاقة البنكية ذات العلامة التجارية المصرية، في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأضاف حسين أن البطاقة التي تعد أول بطاقة دفع محلية مصرية، سيتم تفعيل خدمة السحب منها بعد الربع الأول من العام الجاري، بحيث تكون في شهر أبريل أو مايو القادمين لتقدم البطاقة خدمتين السحب والمشتريات فيما بعد .

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات سابقة إن طارق عامر محافظ البنك المركزي عرض دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع.

وبحسب وكيل محافظ البنك المركزي، فإن البنك استعان بشركة إنجليزية عالمية لتكون مستشار فني لمشروع إصدار أول بطاقة دفع محلية.

وقال إن البطاقة سيتم إتاحاتها لجميع البنوك المسموح لها برخصة الإصدار.

وتعطى بطاقة الدفع المحلية، بعض المزايا للتجار منها انخفاض تكلفة المصاريف مقارنة بفيزا وماستر كارد، كما تهدف إلى تحقيق سرعة في الانتشار وكذلك ستعمل على ترخيص المعاملات الإلكترونية، وفقا لحسين.

وكان إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، قال إن البنوك ستبدأ في إصدار البطاقة البنكية ذات العلامة التجارية المصرية ضمن الكروت الأخرى التي تصدرها مطلع الشهر المقبل.