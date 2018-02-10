البترول تبحث مع اليابان مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بقناة السويس

كتب - مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ماساكي أوجوشي، المشروعات الجديدة المخطط إقامتها في صناعة تكرير البترول والبتروكيماويات بمصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس، بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وهيئة البترول، وشركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالميا في إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة.

وأشار الوزير إلى قرب انتهاء دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج، حيث سيتم تخصيص جانب من إنتاج المجمع لتغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الباقي للأسواق العالمية مما يعمل على زيادة العائد الاقتصادي للدولة من هذا المشروع العملاق.

وأكد الوزير اجتماعه مع الوفد الياباني، أهمية تعزيز التواصل والاستفادة من الخبرات اليابانية خاصة في مجال التكنولوجيا، وإقامة المشروعات البترولية المتطورة.