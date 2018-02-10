توقعات بتذبذب أداء البورصة في بداية الأسبوع وسط حالة ترقب للسوق الأمريكي

كتبت - شيماء حفظي:

توقع محللان لأسواق المال، أن تسيطر حالة من التذبذب على تعاملات البورصة المصرية مع بداية الأسبوع ترقبا لما ستسفر عنه تعاملات السوق الأمريكي.

واتفق المحللان، على أن أداء السوق الأمريكي والبورصات العالمية سيقود أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، كما استبعدا أن يكون لعمليات "سيناء 2018" أي تأثير على تعاملات البورصة.

وسجلت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية أمس الجمعة لتمنح المستثمرين شعورا بالارتياح بعد أسبوع شهدت فيه السوق تقلبات كبيرة عقب هدوء استمر شهورا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.38%، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%.

وتوقع أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، أن تبدأ البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على تذبذب كبير انتظارا من المتعاملين لأداء البورصة الأمريكية مع عودتها للعمل يوم الإثنين، حيث قال إن "السوق الأمريكي هو المايسترو الذي يقود أسواق العالم".

كما توقع محمد النجار، رئيس قطاع البحوث والاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن يبدأ السوق المصري تعاملات الأسبوع "بتحرك عرضي مائل للانخفاض" في ظل ترقب أداء البورصة الأمريكية الذي شهد موجة تراجع قوية مؤخرا، ويرى النجار أنه هذه الانخفاضات لم تنتهِ بعد.

وشهدت البورصة المصرية، أسبوعا صعبا تراجعت خلاله مؤشراتها بشكل حاد، لتنهي تعاملات الخميس الماضي على هبوط 0.8%، متأثرة بالهبوط الكبير في البورصات الأمريكية، والعالمية بالتتابع.

ووصفت وكالة رويترز، أسبوع البورصات الأوروبية بأنه كان "مضطربا وشهد زيادة تاريخية في التقلبات بفعل مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تسريع الخطى للتحول إلى تشديد السياسات النقدية".

"سيناء 2018" والبورصة

بدأت القوات المسلحة والشرطة المصرية عملية عسكرية شاملة، أمس الجمعة، للقضاء على العناصر الإرهابية المتواجدة في شمال ووسط سيناء.

ويرى كل من زكريا والنجار أن عملية "سيناء 2018" لن يكون لها تأثير قوي على أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري، خاصة في ظل أحداث من المتوقع أن تسهم في تحفيز السوق خلال الفترة المقبلة، في حالة استمرار صعود المؤشرات الأمريكية.

وقال زكريا، إن هبوط السوق لم يكن سببه عمليات إرهابية، وبالتالي فإن انطلاق عمليات من القوات المصرية، لن تسهم في تحسنه، كما أن سيناء شهدت عمليات كثيرة خلال الفترة الماضية لم تؤثر على السوق.

كما ينتظر السوق بعض الأحداث التي يمكن أن تدعمه خلال الفترة المقبلة، منها نتائج أعمال بعض الشركات، وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأ أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، بحسب ما اتفق عليه النجار وزكريا.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة بعد استمرار التضخم في التراجع خلال يناير، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تعاملات البورصة.