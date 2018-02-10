11 توصية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمؤتمر مخاطر التكنولوجيا

كتبت- منال المصري:

أعلن مؤتمر مخاطر التكنولوجيا الحديثة، اليوم السبت، 11 توصية لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحته.

ونظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف، المؤتمر، على مدار 3 أيام، لينتهي اليوم.

وتضمنت التوصيات، التي تلقى مصراوي نسخة منها، 11 نقطة، كما يلي:

*تعزيز الجهود الرامية إلي تقليل استخدام النقد بوصفه أكبر المعوقات لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنمية بصفة عامة.

* حث الحكومات على أهمية دراسة الآثار المترتبة على التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية؛ بهدف تحديد متطلبات التغيير، وسن القوانين والتشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمي في إطار المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

*ضرورة توافر ممثلين عن نظم المعلومات بإدارات الالتزام بالبنوك للتعامل مع التحديات المختلفة التي تفرضها المعاملات المالية الحديثة.

*استعداد البنوك المركزية لتحديد المخاطر المحتمل حدوثها من إجراء استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ووضع أساليب الحد من تلك المخاطر، من خلال إدارات متخصصة تقوم بمنح تراخيص استخدام تلك المنتجات وفقاً للشروط اللازمة، بما يشمل تقييم أسس الرقابة الداخلية المطبقة في كل بنك.

* أهمية الحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة النظام المصرفي والحد من المخاطر الناتجة عن التكنولوجيا المالية والتوسع في قاعدة العملاء لتحقيق الشمول المالي.

* أهمية التنسيق المستمر والفعال بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص والجهات الرقابية لمواكبة التطور في الخدمات المالية واستمرار السلطات الرقابية والمؤسسات المالية في تحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية وطرق الوقاية من مخاطرها.

* حث البنوك العربية على الاستثمار في التكنولوجيا المالية ولا سيما تكنولوجيا البلوك تشين Block chain لما توفره من مزايا في مجال قواعد البيانات.

* تحفيز القطاع المصرفي على التطوير السريع والمستمر في الخدمات المالية التكنولوجية، سواء في توفير البنية التحتية ونظم الرقابة على المخاطر.

*تكثيف التعاون بين الدول العربية للوصول إلى أفضل الممارسات في مجال تعاملها مع التكنولوجيا المالية الحديثة.

*أهمية اتخاذ البنوك منهجا شاملا قائما على المخاطر، يأخذ في الاعتبار كافة عناصر المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، مع تحديد العلاقات بين تلك المخاطر.

*تعزيز إجراءات تقييم المخاطر على مستوى الدول والمؤسسات المالية لمخاطر تمويل الإرهاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.