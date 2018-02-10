"فوري" تستهدف متحصلات بقيمة 36 مليار جنيه خلال 2018

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال محمد عكاشة الرئيس التنفيذي لشركة فوري العاملة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، إن شركته تستهدف متحصلات عبر العمليات التي تتم من خلالها بقيمة 36 مليار جنيه خلال العام الجاري مقابل 25 مليار جنيه في 2017.

وأضاف عكاشة في تصريحات صحفية، أنه من المتوقع أن يصل عدد التجار المتعاقدين مع الشركة بنهاية عام 2018 إلى 100 ألف تاجر، بزيادة نحو 25 ألف تاجر عن العدد الحالي.

ومن المنتظر أن تتيح الشركة خاصية "كيو آر كود" لدى التجار المتعاقدين مع الشركة بالتعاون مع البنك المركزي، والبنوك المتعاونة مع الشركة.

وأعلن البنك المركزي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي إصدار المعايير الموحدة لقبول المدفوعات إلكترونيا باستخدام رمز الاستجابة السريعة "QR Code".

وذكر البنك المركزي أن هذه الوسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع التقليدية "POS".

وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه باستخدام الهاتف المحمول.

وبعد مسح الرمز الخاص بالتاجر، ستظهر البيانات الخاصة به على الهاتف المحمول ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.

وقال محمد عكاشة، إن "فوري" جاهزة فنيا لتطبيق هذه الخاصية، ولكن انتشارها يحتاج إلى وقت لأنها تحتاج أن يكون العميل لديه محفظة على الهاتف المحمول.

وتستهدف الشركة خلال المرحلة الحالية التعاون مع الشركات التي تسعى لبيع منتجاتها أو خدماتها "أون لاين" عبر مواقعها الإلكترونية عبر إصدار الشركة "حلول فنية" يمكن لهذه الشركات الاستعانة بها لتقديم وسائل دفع مختلفة للعميل سواء من خلال نقاط خدمات فوري، أو الكروت البنكية، أو عبر محفظة الهاتف المحمول، بحسب عكاشة.

ومن ضمن العملاء الذين تتعاون معهم الشركة حاليا دار الأوبرا والنادي الأهلي وشركة العربي، وجامعة بني سويف، وجوميا.

وقال عكاشة إن الشركة تقدم للبنوك المنصة التي من خلالها تقديم خدمة محفظة الهاتف المحمول، حيث أن معظم البنوك الكبيرة تعتمد على البلات فورم الخاصة بالشركة مثل بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي ونحو 13 بنكا أخرى.

كما تقدم الشركة خدمات الدفع لحجز تذاكر أتوبيسات النقل بين المحافظات مثل جو باص ومواصلات مصر وشرق وغرب الدلتا من خلال تطبيق الشركة على الهاتف المحمول، بحسب عكاشة.