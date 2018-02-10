طارق فايد: إعادة هيكلة بنك "القاهرة - كمبالا" للتوسع في أفريقيا

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يعيد هيكلة البنك التابع له في أوغندا "القاهرة - كمبالا" حاليا ليكون محطة انطلاق لانتشار البنك في أفريقيا.

وأضاف فايد خلال تصريحات صحفية، أن البنك يدرس التواجد في الشرق الأقصى وأفريقيا لتنشيط عمليات التجارة الخارجية بين مصر وهذه الدول، ومن ضمن الدول التي يستهدفها البنك كينيا وتنزانيا، والصين، وروسيا.

كما يعمل البنك على تفعيل الموافقة التي كان حصل عليها لافتتاح مكتب تمثيل له في الإمارات، بحسب فايد.

وبحسب موقع بنك "القاهرة - كمبالا"، يمتلك بنك القاهرة 62.4% من أسهم البنك، بينما يمتلك بنك مصر 24%، والبنك الأهلي المصري 13.6%.

وتأتي خطة البنك للتوسع خارجيا في إطار اتجاه عدد من البنوك الحكومية للتواجد في الأسواق الخارجية خاصة الأسواق التي لها تعاملات تجارية واقتصادية ملحوظة مع مصر.

ويعتزم بنك مصر فتح مكاتب تمثيل في إيطاليا وكينيا خلال العام الجاري، من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول، بحسب ما قاله عاكف المغربي نائب رئيس البنك لمصراوي، في وقت سابق من الشهر الماضي.

وافتتح بنك مصر خلال الفترة الأخيرة فرعين في موسكو عاصمة روسيا، ومدينة كوانزو بالصين.

ومن المنتظر أن تطرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال العام الجاري ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقال فايد، إن إدارة البنك تعمل حاليا على تطويره وهيكلته، قبل الطرح في البورصة، كما أن البنك يعمل على توسيع انتشاره، وإنشاء وحدات جديدة داخل البنك لتلبية احتياجات العملاء.

ودبر البنك حوالي 1.3 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تعويم الجنيه وحتى الآن، وهو ما يعادل قيمة تنازلات العملاء للبنك عن العملات الأجنبية خلال نفس الفترة، بحسب فايد.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، لتعود تدفقات العملات الأجنبية إلى البنوك بعد أن كان جزء كبير منها يذهب إلى السوق السوداء للعملة.