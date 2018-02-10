تعرف على أسعار الذهب اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، بالسوق المحلي عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 644 جنيهًا.

وسجل عيار 18 قيمة 552 جنيها للجرام، وعيار 24 قيمة 736 جنيها، والجنيه الذهب 5152 جنيها.

وفي آخر تعاملات الأسبوع، هبط الذهب أمس الجمعة، تحت ضغط ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة في العالم، ليسجل 1314 دولارا للأوقية.