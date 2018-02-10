بنك تنمية الصادرات يطلق حسابا جاريا بفائدة متدرجة تصل إلى 12%

كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك قرر إطلاق حساب جاري بفائدة متدرجة تصل إلى 12% على أعلى شريحة.

كما قرر البنك إطلاق خدمة الكريدت كارد بالتعاون مع شركة ماستر كارد للمدفوعات الإلكترونية كبداية لإطلاق مجموعة من منتجات التجزئة المصرفية لأول مرة، بحسب ما قالته ميرفت سلطان، لمصراوي

وأضافت أن البنك يعتزم طرح منتج القرض الشخصي والقرض بضمان الأوعية الادخارية في نهاية الشهر المقبل، كما يعتزم البنك تدشين إدارة متخصصة في التمويل متناهي الصغر في النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت ميرفت إن الشهادة ذات العائد المتغير 19.75% جذبت 700 مليون جنيه بعد إطلاقها في نوفمبر الماضي.

وبلغ حجم التنازلات بالبنك عن الدولار ما بين 20 إلى 25 مليون دولار أسبوعيا، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

فيما بلغ إجمالي تمويل الاعتمادات المستندية نحو 2.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف حتى ديسمبر الماضي، وفقا لرئيسة البنك.

وأضافت أن البنك يستهدف ضخ 1.8 مليار جنيه قروض جديدة من الآن وحتى نهاية يونيو القادم، لتصل محفظة القروض إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 14 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي، أي بزيادة 3.5 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه عن العام المالي السابق .

ووفقا لميرفت سلطان فإن البنك كان قد ضخ 1.5 مليار جنيه قروضا جديدة خلال الـ 6 أشهر الماضية في قطاعات مختلفة صناعية وزراعية وتصديرية وطاقة وكهرباء.

ويستحوذ تمويل المصدرين يستحوذ على نسبة 75% من إجمالي محفظة البنك البالغة 16 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضي.