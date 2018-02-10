الاثنين.. انطلاق مؤتمر ومعرض "إيجبس 2018" للبترول تحت رعاية السيسي

كتب - مصطفى عيد:

ينطلق بعد غدٍ الاثنين المقبل مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثاني للبترول "إيجبس 2018" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام.

وقال طارق الملا وزير البترول في بيان اليوم السبت، إن المؤتمر يُعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات الفنية، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة في صناعة البترول والغاز العالمية.

كما يُعد المؤتمر مُلتقى بتروليا عالميا مهما لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات البترولية المصرية أمام كبرى الشركات البترولية العالمية، وخاصة في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول الذي يتم تنفيذه حاليا، بحسب الوزير.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر إقبالا كبيرا، حيث يشارك فيه عدد من وزراء الطاقة والبترول، فضلاً عن سكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وأمين عام الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز ورئيس مجلس البترول العالمي، بالإضافة إلى حوالي 150 خبيرا.

كما سيشهد المؤتمر حوالي 40 جلسة فنية إلى جانب الجلسات الرئيسية، ويشارك في فاعلياته أكثر من 400 شركة محلية وعالمية، و10 آلاف مشارك و11 جناحا لكبريات الدول في الصناعة البترولية، وفقا للبيان.