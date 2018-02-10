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ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية سلبية

09:28 ص السبت 10 فبراير 2018
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني لقطر مع نظرة مستقبلية سلبية

ستاندرد آند بورز

القاهرة- وكالات:

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر عند "AA-/A-1+" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت وكالة رويترز اليوم السبت، إن النظرة السلبية ترجع أساسا إلى المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن مقاطعة عدد من الدول العربية للدوحة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.

وأضافت الوكالة أن السلطات القطرية استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة.

وقد تعدل ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية إلى مستقرة إذا تبين أن التوترات الإقليمية انحسرت بشكل ملموس بينما ظلت أوضاع قطر المالية والخارجية قوية، بحسب رويترز.

وأضافت أنها قد تخفض تصنيف قطر إذا تبين في نهاية المطاف أن الأثر الاقتصادي الناجم عن المقاطعة أكبر مما تتوقعه الوكالة حاليا.

في يونيو الماضي قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية وروابطها التجارية مع قطر، متهمة إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب، والتحالف مع إيران، على حساب أمن الخليج، وهو ما تنفيه الدوحة.

وكالة ستاندرد آند بورز قطر قطع العلاقات مع قطر الدوحة الإمارات السعودية

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