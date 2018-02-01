اتحاد الغرف التجارية: 27 مليار دولار تكلفة الاستثمارات السعودية بمصر

كتبت - إيمان منصور:

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن عدد المشروعات السعودية في مصر بلغ نحو 2900 مشروع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 27 مليار دولار.

كما بلغ عدد المشروعات المصرية داخل السعودية نحو 1300 مشروع، باستثمارات وصلت إلى 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصري 100 %.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري السعودي أن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر.