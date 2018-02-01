"الإسلامية لتمويل التجارة" تفتح اعتمادات لمصر بقيمة 400 مليون دولار

القاهرة - وكالات:

قال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إن مؤسسته فتحت هذا الأسبوع اعتمادات بقيمة 400 مليون دولار لمصر؛ لشراء مواد بترولية، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف سنبل في مقابلة مع الوكالة بالقاهرة "وقعنا اتفاقية إطارية هذا الأسبوع بقيمة 400 مليون دولار مع مصر؛ لتمويل شراء مواد بترولية، كانت هذه هي الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل عام 2015 بقيمة ثلاثة مليارات دولار".

ووقعت المؤسسة اتفاقية جديدة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أول أمس الثلاثاء، بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات؛ لدعم توفير سلع أساسية.

وتوقع سنبل بدء تنفيذ الاتفاقية الجديدة مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار ما بين الربع الأول والثاني من هذا العام، وقال "سنتيح الاعتمادات المالية الجديدة لمصر وفقا لاحتياجاتها من السلع"، بحسب الوكالة.

وتأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2008 وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويبلغ رأس المال المصرح به للمؤسسة ثلاثة مليارات دولار، والمدفوع نحو مليار دولار، وفقا لسنبل.

وقال سنبل إن مؤسسته مولت مصر بنحو 8.5 مليار دولار منذ تأسيسها، وسيصل إجمالي التمويلات إلى 11.5 مليار دولار بعد توقيع الاتفاقية الجديدة.

وتوقع رئيس المؤسسة الإسلامية ارتفاع محفظة المؤسسة لتمويل التجارة إلى ما بين 5 و5.5 مليار دولار في 2018 من 4.9 مليار في 2017.

كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر الماضي كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.