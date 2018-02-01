إيرادات "فيسبوك" تقفز 47% في الربع الأخير من 2017 بدعم من الإعلانات

القاهرة - وكالات:

أظهرت نتائج أعمال فيسبوك أن إيرادات الشركة قفزت 47% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بدعم من أنشطة إعلانات المحمول، بحسب وكالة رويترز.

وطمأنت فيسبوك المستثمرين، أمس الأربعاء، بأن نشاطها للإعلانات الرقمية سيظل يحقق ربحية عالية على الرغم من انخفاض معدل استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وتعديلات على خدمتها الشهيرة للبث الإخباري، وفقا للوكالة.

وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال، إن إجمالي إيراداتها الفصلية قفز 47% على أساس سنوي إلى 12.97 مليار دولار، وذكر مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر عبر الهاتف أنهم يرون مزيدا من الفرص لجني أموال حتى إن تقلص الوقت الذي يقضيه المستخدمون على فيسبوك.

وتساءل محللون بشأن مدى مرونة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم التي تجري تغييرات على منتجاتها لمنع تأثير حملات أجنبية كتلك التي تقول إن روسيا قامت بها.

وأجرت فيسبوك تعديلات على خدمة البث الإخباري لأسباب من بينها ما كشفت عنه الشركة العام الماضي من أن بعض العملاء الروس استخدموا شبكة التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأمريكيين في الفترة من 2015 إلى 2017 وهو ما تنفيه موسكو.

وقالت فيسبوك إن 126 مليون أمريكي ربما شاهدوا إعلانات ومنشورات سياسية مدعومة من روسيا، بحسب وكالة رويترز.

وزادت فيسبوك المخاوف، أمس الأربعاء، في تقرير نتائج الأعمال، إذ قالت إنه في نهاية العام الماضي انخفض الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الموقع بنحو 50 مليون ساعة يوميا.

لكن مسؤولي فيسبوك ما لبثوا أن عبروا عن تفاؤلهم في اتصال هاتفي مع محللين، قائلين إن التغييرات التي تجري ردا على الانتقادات ستؤثر إيجابا على النشاط في الأمد الطويل وقد لا يكون لها أضرار كبيرة في الأجل القصير.

وارتفع عدد مستخدمي فيسبوك النشطين يوميا 14% إلى 1.4 مليار مستخدم مقارنة مع مستواه قبل عام لكنه جاء دون توقعات المحللين البالغة 1.41 مليار في الربع الأخير من العام، وفقا لبيانات مالية وشركة فاكتست للتحليلات.

غير أن إجمالي الإيرادات فاق توقعات المحللين البالغة 12.55 مليار دولار وفقا لتوقعات تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وبلغ إجمالي إيرادات الإعلانات 12.78 مليار دولار في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، مقارنة مع 12.30 في تقديرات المحللين وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إس/إس.

وشكلت إيرادات إعلانات المحمول 89% من إجمالي مبيعات الإعلانات، ارتفاعا من 84% قبل عام.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، زاد صافي الربح العائد لمساهمي فيسبوك إلى 4.27 مليار دولار أو 1.44 دولار للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر الماضي من 3.56 مليار دولار أو 1.21 دولار للسهم قبل عام.

ومع استثناء مخصصات الضرائب، بلغ ربح الشركة 2.21 دولار للسهم ليفوق توقعات المحللين البالغة 1.95 دولار وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وقالت فيسبوك إنها زادت مخصصاتها لضرائب الدخل عام 2017 بواقع 2.27 مليار دولار في ضوء التعديلات الضريبية بالولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.