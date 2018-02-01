التصديري للملابس الجاهزة يستهدف زيادة صادراته 20% خلال 2018

كتبت- إيمان منصور:

قال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، في بيان اليوم الخميس، إنه يستهدف زيادة صادراته، إلى 1.7 مليار دولار في عام 2018، مقابل 1.4 مليار دولار، العام الماضي، بزيادة 20%.

وأضاف المجلس أن خطته لزيادة الصادرات ترتكز على زيادة حصة مصر السوقيه للصادرات في الأسواق القائمة، من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة والبعثات الترويجية وتكثيف التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستحوذ على 55% من صادرات القطاع، ودول أوروبا التي تستحوذ على 30% من الصادرات.

ويعتزم المجلس المشاركة في معرض Sourcing at Magic الذي يقام في فبراير الحالي بولايه لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكيه بمشاركة 9 شركات مصرية تعمل في مجال الملابس الجاهزة، بحسب بيان المجلس.

كما تتضمن خطة المجلس، التوسع في الأسواق الإفريقية والعربية لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أسواق دول القارة السمراء، بالإضافة إلى تعزيز القيمة المضافة القائمة على المعرفة التقنية والإبداع، وتطوير طرق الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة والتصميمات كي تتوافق مع المواصفات والذوق العالمي وذلك من خلال استهداف تنظيم العديد من ورش العمل لمساعدة صغار المصدرين.

كما يجرى العمل حالياً مع لجنة تعميق الصناعة بالمجلس على مشروع تنميه سلاسل القيمه المضافة بالصناعات المغذية (الإكسسوارات) حيث يهدف هذا المشروع إلى تخفيض الواردات و إحلالها بمنتجات محلية و جذب استثمارات أجنبية.

وحول الأسواق الرئيسية لصادرات الملابس الجاهزه خلال عام 2017، تأتي الولايات المتحدة على رأس الدول بقيمة صادرات بلغت 726 مليون دولار، محققة زيادة 15% مقارنة بعام 2016، ثم أوروبا بقيمة 482 مليون دولار بارتفاع 14%.

و من أهم الدول الأوروبية المستوردة من مصر إسبانيا بقيمة 133 مليون دولار بزيادة 30% على العام الماضي، وبريطانيا 107 مليون دولار بزيادة 5%، و إيطاليا 75 مليون دولار بارتفاع 31%، ثم فرنسا 55 مليون دولار بزيادة 17%.