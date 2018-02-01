كريدي أجريكول وقناة السويس يخفضان سعر الدولار.. واستقرار في 8 بنوك أخرى

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس قرشا واحدا خلال تعاملات مساء اليوم الخميس مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وخفض بنكا كريدي أجريكول وقناة السويس سعر الدولار إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، مساء أمس.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

كما بقى سعر الدولار في بنك الإسكندرية ثابتا عند 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي والقاهرة والعربي الإفريقي وأبوظبي الإسلامي والبركة عند 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.