"صيدليات الجيزة" تتفق على خطة لتطوير الصيدليات وتعلن تأييدها للسيسي

كتب - مصطفى عيد:

قال أحمد جلال، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الشعبة اتفق على تنفيذ خطة لتنظيم وتطوير عمل الصيدليات عبر التجهيزات اللازمة؛ لمساعدة الصيدليات على العمل طبقا لأحدث المواصفات العالمية.

وأضاف جلال أن خطة تطوير الأداء تتضمن تنظيم دورات تدريبية للصيادلة وتأهيلهم من خلال خبراء متخصصين فى التنمية البشرية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالشعبة لتحقيق التواصل والتعاون ومساعدة الصيدليات على حل مشاكلها والتواصل مع الأجهزة كافة.

وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة التجارية، إنه تم الاتفاق على تنفيذ خطة بالتعاون بين الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر، وشعبة الصيدليات؛ لزيادة الخدمات المقدمة للصيدليات والعمل على حل مشاكلها.

وأضاف أن الخطة تستهدف إزالة المعوقات لمساعدة الصيدليات في توفير الأدوية للمواطنين بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة والمصالح التي تتعامل معها الصيدليات.

وذكر عادل رزين، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالغرفة، أنه تم الاتفاق على الاستفادة من مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة؛ لحل كل المشاكل التي تواجه الصيادلة وزيادة الخدمات الضريبية المقدمة بما يتناسب مع البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية وشعبة الصيدليات.

وأعلنت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية، تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتخابه لدورة جديدة، "لاستكمال المشروع القومي لمصر الجديدة الذي بدأ تنفيذه منذ ٤ سنوات".