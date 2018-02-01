تراجع طفيف في أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف خلال تعاملات، اليوم الخميس، مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب وصل إلى 657 جنيهاً خلال تعاملات اليوم مقابل 658 جنيها أمس، وسجل سعر جرام عيار 18 نحو 563 جنيهاً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 751 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5256 جنيهاً.

وبحسب وكالة رويترز، تراجع الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1339.71 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش.

ولامس المعدن الأصفر 1332.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير الماضي.