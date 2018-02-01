460 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من الشهادات مرتفعة العائد بنهاية يناير

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن حصيلة البنك من الاكتتاب في الشهادات مرتفعة العائد (16 و20%)، وصلت إلى 460 مليار جنيه، بنهاية يناير الماضي.

وكان البنك الأهلي المصري، طرح هذه الشهادات، في نوفمبر 2016، بالتزامن مع تعويم الجنيه، من أجل دعم العملة المحلية، والحد من الدولرة.

ويبلغ أجل الشهادة ذات العائد 20% عام ونصف، وتصرف الفائدة عليها كل 3 أشهر، أما الشهادة ذات العائد 16%، فيبلغ أجلها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

وبحسب تصريحات سابقة لأبوالفتوح فإن هذه الشهادات جذبت للبنك نحو مليون عميل جديد، خلال العام الماضي.