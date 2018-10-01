الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار قرشين أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي قرشين إلى 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر عند 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.