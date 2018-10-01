مصر الدولية للأنظمة تتعاون مع بنكين لإصدار بطاقات ائتمان فورية

كتبت-منال المصري:

قالت نبيلة عمران، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الدولية للأنظمة "Mis"، إن الشركة تعتزم الدخول في مشروع جديد مع اثنين من البنوك الخاصة، لتزويدهم بالأنظمة الإلكترونية والماكينات لإصدار بطاقات الائتمان بشكل فوري.

وشركة مصر الدولية، تعد من أكبر الشركات في تركيب الشبكات الإلكترونية وتأمين الأنظمة الإلكترونية ضد الاختراق.

وقالت نبيلة في مؤتمر التحول الرقمي لنظم المدفوعات في مصر، إن هذا المشروع يتيح للبنك إصدار البطاقات الائتمانية بطريقة فورية للعملاء دون انتظار فترة زمنية كما يتم حاليا وهو ما يساهم في تقليل الوقت والجهد.

وتابعت أن الشركة تعتزم إطلاق فرع جديد في العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل بهدف تقديم خدماتها للعملاء الجدد من البنوك والشركات وغير ذلك.

وقالت إن الشركة تتعاون مع جميع البنوك العاملة في السوق لتقديم برامج الحماية ضد اختراق الأنظمة وتوريد ماكينات نقاط البيع Pos مشيرة إلى تعاقد الشركة مع بنك مصر لتوريد 200 ماكينة pos.