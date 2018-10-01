وزير البترول يشارك في مؤتمر الطاقة العربي بمراكش

كتبت- مصطفى عيد:

شارك طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي بدأت أعماله اليوم الاثنين بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي" ويستمر لمدة 4 أيام وبمشاركة وزراء البترول والطاقة بالدول العربية .

وألقى الملا كلمته خلال المؤتمر بعنوان "رؤية مصر حول استراتيجية الطاقة"، قال فيها إن الاستراتيجية تستهدف تعظيم قدرة قطاع الطاقة بمصر بحلول عام 2030 على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامه من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة.

وأضاف الملا أن الاستراتيجية تبنت عدداً من الأهداف في مجال الطاقة لتحقيقها في مقدمتها ضمان أمن الطاقة من خلال تعزيز القدرة على توفير الطاقة المطلوبة مع الحفاظ على معدلات النمو المرجوة، وزيادة مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي عن طريق زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.

كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بمزيج الطاقة إلى المستويات العالمية إلى جانب خفض استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات نسبة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان صحفي من الوزارة.

وأشار الملا إلى أن الوزارة أطلقت مشروعاً لتطوير وتحديث قطاع البترول في مصر لإحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته من أجل زيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات