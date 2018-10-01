وزير المالية لمصراوي: ندرس إدراج السندات المصرية في مؤشر جي بي مورجان

كتب- محمد عمارة وعبدالقادر رمضان:

قال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن وزارة المالية تدرس إدراج السندات المصرية على مؤشر "جي بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة.

وأضاف الوزير أنه "من المبكر جدا الحديث عن هذا الأمر.. لكننا بالفعل ندرس إدراج السندات المصرية على مؤشر جي بي مورجان".

وقال معيط، إن "الوزارة لن تتردد في دراسة أي حاجة من شأنها مساعدة مصر في تقليل تكلفة الحصول على التمويل وتساعد في تسهيل دخول المستثمرين وتجعلنا نشطين".

وكانت وكالة بلومبرج الاقتصادية، قالت أمس، إن مصر تسعى إلى اتفاق مع مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية من أجل الانضمام لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة في خطوة من شأنها أن تجذب مزيد من الاهتمام الخارجي في الدين الحكومي، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر على إطلاع بالأمر.

وقالت المصادر، للوكالة إن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تدعم سعيها للانضمام للمؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل جهات استثمارية دولية تستخدمه كمقياس لأداء ديون الأسواق الناشئة.

وذكرت المصادر أن من بين تلك الخطوات التفاوض مع شركة يوروكلير للمقاصة التى تتخذ من بلجيكا مقرا لها لتسوية صفقات الديون المحلية للمستثمرين الأجانب.

وأضافت المصادر: "تأمل الحكومة أن يسمح الانضمام للمؤشر باجتذاب اهتمام التدفقات الاستثمارية من الصناديق الخاملة ما يساعد على تخفيف أعباء خدمة الديون".

وتتابع صناديق الاستثمار الخاملة عن كثب مؤشرات استثمارية كبرى لضخ استثماراتها على غرار مورجان ستانلي وجي بي مورجان.

وتراجع الطلب على الديون المصرية خلال الفترة الأخيرة إثر الأزمة الطاحنة التي تضرب الأسواق الناشئة ما أدى إلى ارتفاع العوائد عليها في وقت تبذل فيه الحكومة مساع حثيثة لخفض الدين.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان جي بي مورجان عن انضمام السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة بدءا من يناير المقبل.