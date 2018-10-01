الإمارات تستحوذ على نحو 14% من حجم تجارة الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

أفاد تقرير حكومي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال تقرير لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن "قيمة صادرات وإعادة تصدير الذهب تتنامى في الإمارات، بصورة تكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الدولة، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية".

وذكر أن قيمة واردات الدولة من الذهب وصلت حسب آخر إحصاء إلى 142.4 مليار درهم، فيما سجلت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم.

ولفت التقرير إلى أن تجارة الإمارات من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة واللآلئ، احتلت المرتبة الأولى في تجارة الدولة السلعية غير النفطية حيث تشكل نحو 37 %من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات.