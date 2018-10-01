البورصة تستأنف موجة التراجع الحادة وتهبط 1.2% خلال جلسة الاثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات، اليوم الاثنين، تراجعا ملحوظا، عزاه محللون إلى استكمال السوق موجة الهبوط بعد موجة ارتداد تصحيحية خلال جلسات النصف الثاني من الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.16% إلى مستوى 14447 نقطة بنهاية التعاملات.

كما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.

وقال إيهاب سعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للأوراق المالية، لمصراوي، إن السوق استكملت موجة هبوطها خلال تعاملات اليوم بعد حركة ارتداد تصحيحية عوضت خلالها نحو 800 نقطة بعد أن كانت فقدت حوالي 2000 نقطة في الفترة الأخيرة.

وأضاف سعيد أن تعويض السوق جزءا من خسائره خلال الجلسات الماضية ساهم في خلق قوة بيعية للأسهم خلال جلسة اليوم وهو ما ضغط على أداء السوق وساهم في الهبوط.

وسجلت تعاملات العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 71.6 مليون جنيه و19.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 90.8 مليون جنيه.

وقال إن بدء التداول على سهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال جلسة اليوم لم يكن له أي تأثير على أداء السوق اليوم، مشيرا إلى أن هذا السهم كان مقيدا من قبل ثم خرج من السوق قبل أن يعود اليوم وبالتالي ليس غريبا على المستثمرين.

وصعد سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية خلال أولى جلسات تداوله بنسبة 17.67% ليصل سعره إلى 7.06 جنيه مقابل 6 جنيهات السعر الذي بدأ عليه تداول السهم.

وتوقع سعيد أن يستمر هبوط السوق إلى حدود 14 ألف نقطة، على أن يعود إلى الصعود في حالة تماسكه عند هذا المستوى أو أعلى منه قليلا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنحو 0.11% عند مستوى 14616 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بعد ارتفاع خلال الجلسات الثلاث الأخيرة في الأسبوع الماضي.

وشهدت البورصة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي تراجعات حادة تزامنت مع التأثر بتداعيات الأزمة المالية في الأسواق الناشئة، وعلى خلفية القبض على عدة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة" ومنهم علاء وجمال مبارك ومسؤولون بشركات مقيدة، وذلك قبل قرارات بالإفراج عنهم مقابل كفالة.

وأشار سعيد إلى أن السوق غير مؤهل في الوقت الحالي للطروحات الحكومية للشركات سيتم طرح حصص إضافية منها في السوق، بل كان ينتظر أن تنفذ الحكومة طروحات أولية تعمل على تنشيط السوق.