بالخطوات.. كيف يمكنك تقديم إقرارك الضريبي إلكترونيًا؟

كتبت- دينا خالد:

تبدأ مصلحة الضرائب العامة اليوم الاثنين، تطبيق نظام إلزامي بتقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني للشركات والأشخاص الاعتبارية.

وقال بيان من وزارة المالية أمس إنها بدأت المراحل التجريبية لهذا النظام في شهر يوليو الماضي، وتمت تجربته بنجاح.

وتتيح هذه الخدمة تقديم إقرار ضريبي للشركات والأشخاص الاعتبارية عن طريق الموقع الإلكتروني، دون الحاجة للذهاب لمصلحة الضرائب أو المأموريات.

كيف تقدم إقرار شركتك الضريبي؟

لتقديم إقرارك الضريبي يجب عليك تسجيل حساب أولا على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت، ادخل على موقع مصلحة الضرائب المصرية (بالضغط هنا)

ومن شريط التبويبات، انقر على "الخدمات الإلكترونية"، فتظهر لك قائمة بها 3 اختيارات، اختار منها "خدمة تقديم الإقرار الطبيعي" أو "خدمة تقديم الإقرار الإعتباري"، على حسب حالتك.

ثم اضغط على "إنشاء حساب جديد"

املأ البيانات ثم اضغط "إنشاء حساب"

سجل الدخول واملأ الإقرار، ثم ستفعل المصلحة الطلب بناء على رغبة الممول (المسجل) بحيث يتم الدخول برقم سري يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاص به فقط وعليه أن يحتفظ بسرية هذا الرقم.

ويعتبر الدخول بهذا الرقم السري إلى موقع المصلحة بمثابة إقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالإقرار ولا يجوز الطعن فيه لأنه يعد بمثابة توقيع إلكتروني لا يجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول(المسجل) لأي شخص آخر حفاظًا على السرية والمسئولية.

وبعد تنفيذ هذه الخطوات، سيسدد الممول الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الإلكتروني أو بالسداد عن طريق فرع أي بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة إلكترونيًا حيث يسجلها على الإقرار الخاص به.

و لن يقبل الإقرار من الممول أو المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.