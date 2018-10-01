ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليسجل بين 22.5 و24.5 جنيه.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا إلى بين 40 و46 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 5 جنيهات ليصل إلى بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وكيلو المكرونة السويسي بين 50 و60 جنيها، وكيلو السبيط والكاليماري بين 90 و160 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 250 و320 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.