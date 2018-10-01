الإحصاء: 29.1% زيادة في عدد الوحدات السكنية للقطاع الخاص في العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

ارتفع إجمالى عـــدد الوحـدات السكنية المنفذة، خلال العام 2016/2017، إلى 317.2 ألف وحـدة باستثمـارات قدرهــا 91.8 مليار جنيه مقابل 263.5 ألف وحدة خلال عام 2015/2016، باستثمارات قدرها 43.5 مليار جنيه.

وبلغت نسبة الزيادة في الوحدات 20.4٪ والاستثمارات قدرها 111٪، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وجاء الإسكان الإقتصادي في المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البنـاء بعدد 186.2 ألف وحدة بنسبة قدرها 58.7٪ يليه الإسكان المتوسط بعدد 96 ألف وحدة بنسبة قدرها 30.2٪ ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 25.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 8٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 9.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 3.1٪ من الإجمالي العام .

وزاد عدد الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع العام إلى نحو 100 ألف وحدة خلال عام 2016/2017، مقابل 95.8 ألف وحدة خلال عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 5٪، بحسب البيان.

وجـاءت محافظــة القاهـرة فى المرتبــة الأولى بعـدد 20.5 ألـف وحــدة بنسبـة 20.4٪ يليهـا محافظـة الجيـزة بعدد 17.4 ألف وحدة بنسبة 17.3٪ ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 35 وحدة بنسبة 0.03٪ من إجمالي القطاعين.

كما ارتفع عدد الوحدات السكنية المنفذة بالقطاع الخاص إلى 216.6 ألف وحدة خلال عام 2016/2017 بنسبة 68.3٪ من الإجمالي العام للوحدات مقابل 167.7 ألف وحدة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 29.1٪.

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 93.8 ألف وحدة بنسبة 43.3٪ يلية الإسكان الإقتصادي بعدد 88.1 ألف وحدة بنسبة 40.7٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 25 ألف وحدة بنسبة 11.5٪ ثم الإسكان الفاخر بعدد 9.7 ألف وحدة بنسبة 4.5٪ من إجمالي القطاع الخاص.