المعهد المصرفي يخرج دفعة من متدربي "ائتمان ومخاطر المشروعات الصغيرة"

كتبت- منال المصري:

احتفل المعهد المصرفي المصري وبنك التعمير والإسكان بتخرج دفعة جديدة من المشتركين في شهادة الائتمان والمخاطر للمصرفيين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب بيان للمعهد المصرفي اليوم الاثنين.

وقال البيان إنه تم تصميم الشهادة لتعريف المشتركين بكافة جوانب الائتمان المصرفي سواء على المدى القصير، أو المتوسط أو الطويل.

وبحسب عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة ومتوازنة، إلى جانب توفير فرص عمل متنوعة.

وأضاف أن هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لقيام المعهد بإنشاء وحدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقدم من خلالها خدمات التدريب، سواء لمقدمي الخدمة من العاملين في البنوك المصرية، أو الحاصلين على الخدمة من الراغبين في الحصول على خدمات الاقتراض من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح نصير أن تخريج دفعة جديدة من هذا البرنامج اليوم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان يحقق نتائج إيجابية لدعم هذا القطاع في مصر.

والمعهد المصرفي المصري هو الذراع التدريبي الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث يستهدف تنمية المهارات وتوفير الخدمات المعرفيــــة المتكاملــــة للقطــــاع المالي، والمساهمة في نشر الوعي المالي في المجتمــــــع.