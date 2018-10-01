بنك عوده يستهدف وصول محفظة التمويلات الإسلامية لمليار جنيه بنهاية العام

كتبت- منال المصري:

يستهدف بنك عوده مصر الوصول بمحفظة التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وفقًا لبيان للبنك اليوم الاثنين.

قال محمد لطيف، رئيس قطاع المؤسسات والصيرفة الإسلامية والتسويق في البنك في البيان إن مصرفه يمتلك خطة توسعية يسعى من خلالها للوصول بنسبة مساهمة القطاع في أرباح البنك إلى أكثر من 10% بنهاية عام 2020.

وأضاف أن البنك يستهدف التوسع في المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها عبر إطلاق منتجين قبل نهاية العام الجاري.

ويُقدم البنك حالياً نحو 12 منتجًا متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال 3 فروع.

وقال محمد حسن رئيس الصيرفة الإسلامية في البنك، إن مصرفه بصدد إطلاق منتجين جديدين قبل نهاية العام.

وبحسب البيان فإن المنتج الأول يتمثل في تمويل المشاريع المتوسطة بصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحد أقصى مليوني جنيه للعميل الواحد.

والمنتج الثاني هو البطاقة الائتمانية المتوافقة مع الشريعة والتي تقوم على مفهوم القرض الحسن، حيث يتم تحصيل مبلغ شهرياً من العميل يمثل ايجار عن الخدمة المُقدمة من البنك، وفقًا للبيان.

وقال البيان إنه في حالة عدم استخدام العميل للبطاقة أو عدم استخدام إجمالي الحد الائتماني المسموح به يتم إعادة الرسوم التي تم تحصيلها للعميل وفقاً لشرائح الاستخدام.