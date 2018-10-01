المالية: 2.4 مليار جنيه مستحقات عن 3126 محضرا جمركيا في يوليو وأغسطس

كتب - مصطفى عيد:

كشف تقرير تلقاه محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك عن أن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بلغ 3126 محضرا بقيمة مليار و225 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، أشار التقرير إلى أن هذه المحاضر تشمل 27 محضرا تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه، وكذلك عدد 1666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 32 مليونا و311 ألف جنيه.

وقال التقرير إن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر، والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليونا و803 آلاف جنيه.

وأضاف التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه.

وأشار إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليون و791 ألف جنيه.

وقال كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إن التقرير يتضمن تحرير11 محاضر لتهريب تليفون محمول وإكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، بالإضافة إلى 338 محضر إثبات حالة، وفرق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليون و230 ألف جنيه.

وأضاف أن المحاضر تضمنت كذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغت قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضرا لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية، وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.

كما تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية، ومشغولات ذهبية وفضية، ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليون و512 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضرا عن "المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها"، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

وبلغت محاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو وأغسطس، 3 محاضر حيث تم ضبط 43.3 ألف دولار أمريكي، و299.5 ألف ريال سعودي، و546 ألف جنيه مصري.