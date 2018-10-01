الدولار يرتفع في كريدي أجريكول وينخفض بـ"قناة السويس" مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار قرشين أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما انخفض السعر قرشا واحدا في بنك قناة السويس، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول مصر قرشين، إلى 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف العدولار في بنك قناة السويس قرشا واحدا إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والبركة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.875 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.