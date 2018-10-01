تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع واردات مصر من اللحوم والماشية خلال 2019

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير صادر من وزارة الزراعة الأمريكية، أن ترتفع واردات مصر من اللحوم بنحو 20 ألف طن خلال العام المقبل، مقارنة بتوقعاتهم لواردات مصر العام الجاري.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن تصل واردات مصر إلى 340 ألف طن من اللحوم في عام 2019.

"لحوم الأبقار المستوردة لا تزال أرخص من المنتجات المحلية، وستبقى البرازيل والهند والسودان وباراجواي الموردين الأساسين لمصر"، بحسب التقرير.

ويتوقع التقرير استمرار الطلب على اللحوم مع تراجع التضخم في مصر وتواصل ارتفاع عدد السكان.

وبحسب التقرير، فإن وزارات التموين والزراعة والدفاع، الآن هم أكبر مستوردين لرؤوس الماشية الحية والمستوردة.

ويتوقع التقرير أن ترتفع واردات مصر من الماشية الحية بنسبة 36% خلال العام المقبل لتصل إلى 340 ألف رأس ماشية، مقارنة بتقديرات الوزارة للعام الجاري.

وتعد السودان والبرازيل أكبر موردي الرؤوس الحية لمصر والتي تستخدم بشكل أساسي من أجل الذبح، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير إن الحكومة المصرية دخلت في اتفاقية لاستيراد 800 ألف ماشية من السودان خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتبع ذلك اتفاقية لاستيراد عدد غير معروف من باراجواي.

ويتوقع التقرير أن تبقى الحكومة المصرية أكبر مستورد للحوم الحية والمذبوحة خلال العام المقبل.

وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن استهلاك مصر من اللحوم سيرتفع خلال العام المقبل إلى 713 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 4% عن توقعاتها للعام الجاري.

وعزا التقرير ارتفاع الاستهلاك خلال العام المقبل إلى الزيادة القوية في عدد السكان نتيجة، لارتفاع معدلات المواليد واستمرار تدفق اللاجئين.

وسيرتفع إنتاج مصر من العجول إلى 1.94 مليون رأس خلال العام المقبل، مقابل 1.93 مليون رأس متوقعة للعام الجاري، وفقًا للتقرير.

وبحسب تصريحات سابقة لمنى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، فإن مصر تستورد 60-70% من احتياجاتها من اللحوم.