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السعودية ترفع الحد الأقصى لاستثمارات الأجانب في البورصة إلى 49%

04:32 م الثلاثاء 09 يناير 2018
السعودية ترفع الحد الأقصى لاستثمارات الأجانب في البورصة إلى 49%

البورصة السعودية

القاهرة- وكالات:

قال موقع العربية نت، اليوم الثلاثاء، إن السعودية رفعت الحد الأقصى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بالبورصة إلى 49 %.

وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015.

وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، قال في النصف الثاني من العام الماضي، إن المملكة تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب، مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال.

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