السعودية ترفع الحد الأقصى لاستثمارات الأجانب في البورصة إلى 49%

القاهرة- وكالات:

قال موقع العربية نت، اليوم الثلاثاء، إن السعودية رفعت الحد الأقصى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بالبورصة إلى 49 %.

وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015.

وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، قال في النصف الثاني من العام الماضي، إن المملكة تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب، مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال.