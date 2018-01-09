السمك البلطي يعاود الانخفاض بسبب تراجع الطلب

كتبت- دينا خالد:

قال طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر السمك البلطي انخفض، اليوم الإثنين، ليترواح سعره في سوق الجملة بين 22 و24 جنيها، وبين 28 و32 جنيها بالسوق القطاعي.

وشهدت أسعار السمك البلطي ارتفاعا كبيرا خلال اليومين الماضيين، بسبب زيادة الطلب عليه، حيث سجل سعره في الجملة ما بين و28 و29 جنيها، ووفي سوق القطاعي 35 و38 جنيها حيث يختلف سعره من منطقة لأخرى، بحسب فهمي.

وأرجع فهمي تراجع أسعار السمك البلطي، إلى تراجع الطلب عليه بعدما زاد خلال موسم الأعياد ورأس السنة.

وسجل سعر السمك البلطي اليوم على موقع سوق العبور ، ما بين 23 و27 جنيها للكيلو، بعدما كان يسجل بالأمس بين 24 و29 جنيها للكيلو.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 41% في عام خلال نوفمبر الماضي.