التخطيط: الزراعة وفرت 51% من فرص العمل في الربع الأول من العام الحالي

كتبت - إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط إن قطاع الزراعة ساهم في توفير 51% من فرص العمل في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تستهدف التوسع الزراعي الأفقي والتوطين الزراعي، بجانب ترشيد استخدام موارد المياه، وحماية الأراضي الزراعية، وذلك من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيا من عدد من المنتجات التي يتم استيرادها.

وبحثت ورشة عمل نظمتها الوزارة اليوم تحديث قطاع الزراعة بمحور التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بما يتماشى مع رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية.

وتأتي هذه الورشة ضمن عدة فعاليات تنظمها وزارة التخطيط خلال الفترة الحالية لتحديث القطاعات المختلفة باستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سبقتها ورشة تتعلق بقطاع الصحة خلال الأسبوع الجاري.

وقال حسين أباظة رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بوزارة التخطيط، "إن ورشة عمل اليوم تتضمن النظر في التحول إلى أنماط زراعية أكثر استدامة تشمل الاستخدام الأمثل للموارد المائية والطاقة والمدخلات الزراعية الأخرى".

كما تشمل الورشة النظر في تخفيض الفاقد في العملية الزراعية، مع إعطاء أولوية لتحقيق تنمية زراعية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي في مصر وتنمية الريف المصري، بحسب أباظة.

وتعمل وزارة التخطيط على تبسيط رؤية مصر 2030 وأهدافها على المواطن حيث يمكن للمواطن تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة إلكترونيا عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية، وفقا للبيان.