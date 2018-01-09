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جهينة تعلن جمع 10 ملايين جنيه تبرعات لصالح مستشفى "بهية"

03:23 م الثلاثاء 09 يناير 2018
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كتب- أحمد الحنفي:

قالت بسنت فؤاد مديرة العلاقات الخارجية، في شركة جهينة، اليوم الثلاثاء، إن حملة التبرعات التي أطلقتها الشركة، لصالح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي، جمعت حتى الآن 10 ملايين جنيه، من 19 مليون جنيه مستهدفة.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها الشركة عن حملتها لدعم بهية، والتي ستضع شعارها على "تي شيرت" النادي الأهلي، بدلا من الشعار الخاص بها، خلال مبارة السوبر مع النادي المصري البورسعيدي، والمقرر إقامتها في الإمارات يوم الجمعة المقبل.

جهينة مستشفى بهية بسنت فؤاد علاج سرطان الثدي

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