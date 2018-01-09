البورصة تسجل مستوًى تاريخيًا جديدًا.. ومؤشرها يرتفع 1.4%

كتبت - إيمان منصور:

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا ملحوظا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا بدعم من مشتريات الأجانب والعرب.

وصعد المؤشر EGX30 بنسبة 1.38% عند مستوى 15159 نقطة، بدعم من بعض الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي وإعمار مصر للجلسة الثانية على التوالي.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب، مشتريات صافية بقيمة 112.2 مليون جنيه، و12.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 125 مليون جنيه.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي خلال جلسة اليوم بنسبة 3%، ومجموعة بورتو القابضة 2.8%، وإعمار مصر للتنمية بنسبة 3.6%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، أنهى تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 1.16% عند مستوى 14953 نقطة.

وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، لمصراوي أمس، إن قوة شرائية ظهرت على أسهم البنك التجاري الدولي وبعض الأسهم العقارية قادت إلى صعود المؤشر الرئيسي.