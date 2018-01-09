"ماسكو" الأمريكية لمنتجات البناء تعتزم الاستحواذ على شركة "ال دي كيشلر"

واشنطن- (د ب أ)

قالت شركة "ماسكو كورب" الأمريكية المصنعة لمنتجات تحسين المساكن ومنتجات البناء أنها وافقت على الاستحواذ على شركة "ال دي كيشلر"، وهي شركة تطوير منتجات الإضاءة الزخرفية السكنية والتجارية ومراوح السقف وأنظمة الإضاءة ليد عبر قنوات التوزيع الاستهلاكية والمهنية.

وقد حققت الشركة ومقرها كليفلاند بولاية أوهايو، إيرادات تبلغ حوالي 450 مليون دولار في عام 2017 وتوظف ما يقرب من 700 شخص حول العالم.

ومن المتوقع اتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2018، وسيتم تمويلها نقدا.

وتعتزم "ماسكو" الإبلاغ عن النتائج المالية لشركة "كيشلر ليتينج" في قطاع منتجاتها المعمارية الزخرفية.