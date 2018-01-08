10 بنوك تخفض سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

خفضت 10 بنوك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بين قرش و3 قروش في نهاية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستويات بداية التعاملات.

وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع في الصباح.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والقاهرة 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، في بداية التعاملات.

وهبط سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع في نهاية تعاملات اليوم، مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 للبيع في الصباح.

وخفض بنك كريدي أجريكول سعر العملة الأمريكية إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع في الصباح.

وانخفض سعر الدولار خلال تعاملات مساء اليوم في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع في الصباح.

كما خفض بنكا البركة وأبو ظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم.