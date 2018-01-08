رئيسة القابضة تكشف متى تتحول شركة الصوت والضوء للربح؟

كتبت- شيماء حفظي: تصوير: روجيه أنيس

توقعت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن تتحول شركة مصر للصوت والضوء من الخسارة للربح في العام المالي 2018-2019.

وحققت شركة الصوت والضوء خسائر خلال العام المالي الماضي بقيمة 7 ملايين جنيه.

وقالت حطبة، في تصريحات لمصراوي، إن الشركة وقعت عقدا مع شركة بريزم انترناشيونال، وهي الشركة المنفذة لاحتفالات رأس السنة في برج خليفة بدبي، وذلك لإقامة عروض خلال رأس السنة في مصر في السنوات المقبلة على أرض الشركة بمنطقة الهرم.

وبموجب العقد تضخ "بريزم" 50 مليون دولار في تطوير العرض والمنطقة المحيطة بالهرم، التابعة لشركة الصوت والضوء، لمدة 20 عاما، وفقا لحطبة.

وأضافت رئيسة القابضة أن "بريزم انترناشيونال حصلت على الموافقة النهائية الشهر الماضي من وزارة الآثار، وستبدأ في تجهيز العرض خلال العام الجاري، على أن يقام أول احتفال رأس السنة في نهاية 2018".

"أتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحول شركة مصر للصوت والضوء للربحية في العام المالي 2018-2019" وفقا لحطبة.

وتوقعت "حطبة" أن تقلل الشركة خسائرها العام الجاري من 7 ملايين جنيه إلى 4 أو 5 ملايين جنيه.

وأرجعت رئيسة الشركة، خسائر شركة الصوت والضوء إلى تأثرها بفصل دور العرض السينمائي وستديوهات 4 مراكز إنتاج سينمائي، ونقل ملكية الأصول بالعاملين فيها إلى وزارة الثقافة.

وقالت إن هذا النقل خسر الشركة جزءا هاما من نشاطها، وتبقى فقط نشاط الإضاءة للغير وتنفيذ عروض الصوت والضوء في 5 مواقع بالهرم والأقصر وأسوان، والذي تراجع كثيرا مع ركود حركة السياحة في مصر.

وقالت حطبة "الشركة تعتمد على نشاطها في مشروعات الإضاءة للغير لتقليل خسائرها، خاصة وأن لها تاريخ في تلك المشروعات".