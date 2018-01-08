البورصة تبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي بعد عطلة عيد الميلاد

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، أولى جلسات الأسبوع الحالي، بعد عودتها من عطلة عيد الميلاد، مدفوعة بصعود سهم البنك التجاري الدولي وبعض شركات العقارات.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.16% عند مستوى 14953 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.35%.

وقال محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن سهم بعض الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجاري الدولي وبعض أسهم العقارات قادت المؤشر الرئيسي للصعود اليوم على عكس ما حدث يوم الخميس.

وأضاف معاطي لمصراوي، أن قوة شرائية ظهرت خلال جلسة اليوم على أسهم البنك التجاري الدولي وأسهم عقارية مثل بالم هيلز وإعمار أدت إلى صعود السوق اليوم.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي خلال جلسة اليوم بنسبة 3.24%، كما ارتفع سهم بالم هيلز بنسبة 3.4%، وإعمار مصر للتنمية بنسبة 1.7%،

وأشار معاطي إلى أن السوق ينتظر أن تقود هذه القوة الشرائية السوق إلى كسر أعلى المستويات التي سجلها من قبل عند 15060 نقطة، للوثوق بأنها طلب حقيقي على هذه الأسهم من عدمه.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب، مشتريات صافية بقيمة 287.1 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 297.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة، أنهى تعاملات جلسة الخميس الماضي، على تراجع بنسبة 0.35% عند مستوى 14782 نقطة.